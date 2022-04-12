«ويلسون» راعٍ لنشاطات اتحاد التنس الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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أبرم اتحاد الإمارات للتنس وشركة «ويلسون» العالمية لمنتجات التنس اتفاقية شراكة وتعاون مشترك بين الجانبين تقوم بموجبه «ويلسون» بدعم المنتخبات الوطنية الإماراتية بالتنس والمسابقات التي ينظمها الاتحاد ضمن أجندته السنوية وبما يسهم بنقلة نوعية في رياضة التنس.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في مقر اتحاد التنس في دبي بحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد، وممثل «ويلسون» العالمية جيمس توربين مدير شركة برو تنس العالمية الموزع الحصري لمنتجات ويلسون في الدولة.

وقدم الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي الشكر للشركة الراعية لاختيارها تنس الإمارات لرعايتها والتعاون معها، وهو ما يعكس المكانة الجيدة للعبة في الوقت الحاضر، موضحاً: «يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تعد الأولى لهذه الشركة العالمية في الإمارات ودول الخليج العربي والمنطقة، وهو ما يعكس النقلة النوعية المميزة للتنس في الإمارات، ونحن بدورنا نعتز بذلك ونتطلع لتطوير هذه الاتفاقية وبما ينعكس إيجاباً على المردود العام لجهود الاتحاد بتطوير رياضة التنس»، مؤكداً أنها لن تكون الرعاية الوحيدة، بل ستكون هنالك رعايات أخرى تخدم تطور اللعبة ونشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل أفضل

بدوره أوضح جيمس توربين أن شركته اختارت اتحاد التنس لعقد هذه الشراكة لقناعتها بروعة العمل في هذا الاتحاد، ويشعرون بالسعادة لذلك، خصوصاً وأن اتحاد التنس في الإمارات لديه خطط توسعية عالية تشعرهم بالفخر ليكونوا جزءاً من هذه الخطة، مضيفاً: «تزامناً مع خطته للترويج وتطوير التنس التي يعمل عليها الاتحاد وجدنا أن أهدافنا متقاربة، ولذلك نحن متحمسون لتحقيق هذه الأهداف، ونقدم الشكر لاتحاد التنس لهذه الرعاية».

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