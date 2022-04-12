انطلاق منافسات «رمضانية» جمعية الصحفيين لكرة الطاولة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس البطولة الرمضانية لكرة الطاولة التي تنظمها جمعية الصحفيين الإماراتية برعاية اتصالات في مقرها بأبوظبي وتستمر حتى 18 أبريل الجاري.

ويشارك في البطولة 16 لاعباً من أعضاء الجمعية يمثلون المؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة، وشهد حفل الافتتاح إبراهيم العسم نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

ورحب حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية في افتتاح البطولة بالزملاء المشاركين.

وأكد المناعي أن هذه البطولة هي أمسية رمضانية تشهد منافسة بين المشاركين، متمنياً للمشاركين والبطولة التوفيق والنجاح، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للأربعة الأوائل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز