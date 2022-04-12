الصالة الزرقاء تحتضن نهائي أغلى كؤوس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حدد اتحاد كرة اليد صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر لاحتضان المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، والتي تمثل ختام موسم أقوياء اليد 2022/2021 وسيلتقي فيها طرفا الرهان وقطبا اللعبة في دبي والشارقة للمرة الرابعة بتاريخ المسابقة وهما فريقا شباب الأهلي والشارقة في مواجهة من العيار الثقيل، ولا تقبل أنصاف الحلول في سعي طرفي المباراة للتتويج بأغلى كؤوس لعبة الأقوياء.

وسيكون مسؤولو اللعبة وعشاق الناديين ونجومهما على موعد في العاشرة مساءً يوم الأحد في السابع عشر من الشهر الجاري.

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