الرياضة الإماراتية.. 4 ألقاب عالمية في 17 يوماً

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت الرياضة الإماراتية إنجازات يشار لها بالبنان، تؤكد ريادتها في حصد الألقاب والبطولات على الأصعدة العربية والآسيوية والعالمية كافة. فقد شهدت الفترة الماضية، وتحديداً خلال 17 يوماً خلت، حصول لاعبي ولاعبات الإمارات على المراكز الأولى في ألعاب الجوجيتسو، والدراجات وهوكي الجليد والرجبي، والبادل تنس، وتنوعت الألقاب والبطولات، ما بين الفردية والجماعية، وكان أبرزها 4 ألقاب دولية للمنتخبات.

وتفصيلاً، شهدت الأسابيع الأخيرة تحقيق أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو صدارة البطولة الآسيوية السادسة، والتي أقيمت في البحرين، وأسدل عليها الستار 31 مارس الماضي، بعدما استطاعوا إحراز 16 ميدالية ملونة في البطولة.

وتنوعت الميداليات خلال البطولة التي أقيمت بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 24 دولة، ما بين 8 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، وكان لافتاً أن منتخب الإمارات أصبح أول منتخب يحقق 8 ميداليات ذهبية في نسخة واحدة، من إجمالي 14 ميدالية في كل الأوزان. وفي البطولة نفسها، توج لاعب منتخب الإمارات محمد علي السويدي، بجائزة أفضل لاعب في وزن 69 كغم للرجال.

وآسيوياً أيضاً، توج منتخب الإمارات للرجبي بلقب كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال، خلال منافسات البطولة التي أسدل عليها الستار أول من أمس، في مدنية بوكيت بتايلاند، كما نجح منتخب السيدات في الحصول على الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة.

وعالمياً، حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد، إنجازاً تاريخياً في كأس «العالم المستوى الثالث أ»، خلال البطولة التي أسدل عليها الستار 7 أبريل الجاري، بعدما أحرز اللقب، وحسم المركز الأول لصالحه، بعد الفوز على منتخب لوكسمبورغ صاحب الأرض بنتيجة 8 - 1، حيث استطاع منتخبنا أن يحقق العلامة الكاملة من النقاط، دون أي خسارة.

وخليجياً، حقق منتخب الإمارات للبادل تنس، لقب بطولة كأس الخليج العربي للبادل تنس، التي أقيمت في نسختها الأولى في دبي، على ملاعب ند الشبا، وذلك عقب الفوز على منتخب قطر في المباراة النهائية 2/‏‏‏1، مساء أول من أمس.

وبالنسبة للألقاب الفردية التي أحرزتها رياضة الإمارات خلال الفترة الماضية، فقد توج لاعبو منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم، بـ 5 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للدراجات الهوائية، واستطاعت صفية الصايغ قائد منتخب الإمارات للدراجات، التتويج بالميدالية البرونزية، ضمن البطولة ذاتها.

وفي رياضة الدراجات أيضاً، أحرز جواو ألميدا دراج فريق الإمارات، المركز الأول في المرحلة الرابعة من جولة كاتالونيا، كما فاز أيضاً الإيطالي دييغو أوليسي من فريق الإمارات للدراجات الهوائية أيضاً، بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى «إندستريا»، الذي أقيم في لاركانو بإيطاليا على مسار 192 كم.

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