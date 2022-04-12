مدرب تركي لمنتخب «كاراتيه الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، عن التعاقد مع التركي تورجاي يورت، مدرباً لمنتخب الإمارات في «الكاتا» بعد دراسة سيرته الذاتية ومسيرته الفنية بشكل كاف، وذلك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارته الجديد، والذي عُقد في مقره بدبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبحضور، راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، والمهندس مروان سنكل، النائب الثاني، والمهندس حميد شامس الأمين العام، والدكتور عبد الله البادي، الأمين العام المساعد، وأعضاء المجلس، محمد الشحي وإبراهيم النعيمي وهشام العلماء.

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