قمة نارية في الطائرة بين «فهود زعبيل» و«المفاجأة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يلتقي «فهود زعبيل» و«المفاجأة» في قمة نارية لحساب الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى لمنافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية مساء اليوم، وستحدد المباراة صاحب صدارة المجموعة التي يحتلها حالياً فهود زعبيل بـ5 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن «المفاجأة» في المركز الثاني، وفريق «بن ثاني» في المركز الثالث بنقطتين، وإتش إم أس في المركز الأخير بنقطة واحدة.

من جهة أخرى تنتهي اليوم منافسات مرحلة التصفيات في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، على أن تبدأ منافسات دور نصف النهائي يوم الخميس، ويقام نهائي البطولة السبت المقبل في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتنطلق منافسات سباق الجري يوم الخميس 14 أبريل، حيث تقام سباقات جميع الفئات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان، ويتضمن السباق 3 مسافات، هي: 4 كيلومترات للشباب 13 و14 سنة والناشئين 11 و12 سنة من البنين والبنات، و5 كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات فوق 50 سنة، وسباق 10 كيلومترات، وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات وبفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، وسيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وتقام منافسات سباق سبارتن ناس الليلي يوم السبت 16 أبريل في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، وتتاح فيه المشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس دبي الرياضي ، ويستمر التسجيل حتى يوم الجمعة المقبل.

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