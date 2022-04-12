الطاير راعياً رئيسياً للدورة و4 سيارات للجمهور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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واصلت شركة الطاير للسيارات حضورها المميز في الدورة، وجددت تواجدها ضمن الرعاة الرئيسيين وتقديم أحدث السيارات لتوزيعها كجوائز مجانية من خلال السحوبات المفتوحة لجمهور الدورة.

ووقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ومنى حسن سعدون من شركة الطاير للسيارات.

وأكد سعيد حارب اعتزازه باستمرار تواجد شركة الطاير للسيارات كراع رئيسي للدورة منذ انطلاقتها، وهو الأمر الذي يجسد مكانة الدورة على صعيد المجتمع وحرص الشركة على دعم أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية ومكافأة جمهورها الوفي من الأفراد والعائلات الذين يزينون قاعات اللعب، ويلهبون حماس المشاركين بالتشجيع والتحفيز.

وقدّمت شرطة الطاير للسيارات 4 سيارات فورد ليتم توزيعها على الجمهور، وقد تم السحب على السيارة الأولى وهي فورد توروس أول من أمس، فيما سيتم السحب على السيارات الثلاث الباقية، وهي فورد توروس 2022 يوم 16 أبريل، وفورد سكيب 2022 يوم 17 أبريل، وفورد إيدج 2022 يوم 18 أبريل الجاري.

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