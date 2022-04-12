دبي تودّع مونديال المبارزة بنجاح كبير

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أسدل الستار أول من أمس بنجاح كبير على بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، بصدارة للولايات المتحدة الأمريكية . وجمعت الولايات المتحدة 6 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، لتتوج بطلة لمونديال المبارزة، فيما جاءت إيطاليا في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات، وتلتها ألمانيا بذهبية وفضيتين وبرونزية.

وكان اليوم الأخير من مونديال المبارزة، قد شهد فوز مصر وإسرائيل، بذهبيتي مسابقة سيف المبارزة للشباب والشابات.

وأشاد إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، في ختام بطولة العالم للشباب والناشئين، بالنجاح الذي حققته البطولة، وشكر المنظمين والمشاركين والداعمين، وذكر أن هذا الحدث، حقق أكبر نسبة مشاركة في تاريخه، بمشاركة 1644 مبارزاً من 103 دولة.

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