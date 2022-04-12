«دبي البحري»يتسلم الـ «أيزو 45001»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة الـ«أيزو 45001-2018» لإدارة السلامة والصحة المهنية بعد مطابقته المعايير من المؤسسة السويسرية (كيو اس زي) لخدمات إصدار الشهادات.

وتسلم محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشهادة في حفل أمس بمقر النادي في دبي هاربور (الميناء السياحي سابقاً) بحضور الدكتور سمير كومار المدير الإقليمي المؤسسة السويسرية (كيو اس زد) لخدمات إصدار الشهادات في المنطقة، والمقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي.

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن مجلس إدارة النادي يحرص على تنفيذ الخطط التي تواكب أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021-2027 ومن بينها تهيئة الظروف المناسبة لفرق العمل بتحقيق المعايير التي تنسجم مع اتجاهات الجودة الشاملة.

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