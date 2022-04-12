الإمارات بطل «خليجية البادل تنس» في ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تُوِّجَ منتخب الإمارات للبادل تنس بلقب النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج للبادل تنس دبي 2022، التي نظمها اتحاد الإمارات للبادل تنس بمشاركة 6 منتخبات خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وفاز منتخب الإمارات في النهائي على منتخب قطر الذي حصل على المركز الثاني (2- 0) في مباراة حماسية وسط جمهور غفير في صالة ند الشبا للبادل تنس، وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، بتتويج منتخب الإمارات بطلاً لأول كأس خليجية للبادل تنس، بحضور خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وإسماعيل الهاشمي نائب الرئيس الثاني للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل تنس.

وتمكن المنتخب الكويتي من إحراز المركز الثالث عقب فوزه في المباراة الترتيبية على نظيره البحريني (2-1) وفي منافسات السيدات حصل منتخب عمان على لقب البطولة وحل منتخبنا الوطني ثانياً والمنتخب الكويتي في المركز الثالث.

بداية حقيقية

وأكد سعيد المري كابتن منتخب الإمارات أن الفوز بأول لقب في البادل تنس يعدّ بداية حقيقية لمنتخبنا وثمرة الجهود التي بذلت طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن التتويج بأول نسخة لكأس الخليج على أرض الإمارات يمنح الإنجاز قيمة مضاعفة، وأضاف: استعداداتنا كانت جيدة للبطولة ووضعنا الفوز باللقب في مقدمة أهدافنا خصوصاً أننا المستضيفين للبطولة، وأشكر كل اللاعبين على الأداء القوي والرائع في جميع المباريات.

وأوضح المري أن الحضور الجماهيري الكبير ودعمهم طيلة المباراة أحد أسرار الفوز باللقب، مشيراً إلى أن الحضور المبهر رفع معنويات اللاعبين وزاد حماسهم ودليل على شعبية رياضة البادل تنس في الإمارات وتابع: بالرغم من كونها لعبة جديدة إلا أنها كسبت شعبية واسعة في الدولة وعدد ممارسيها في تزايد مستمر، وكل هذه العوامل الإيجابية تساعد المنتخب الوطني على التطور.

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