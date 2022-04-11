المصري أحمد عدلي يتوّج بلقب دولية الذيد للشطرنج الخاطف

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أحرز الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، لقب بطولة الذيد الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي، في مقرّه، الأحد، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وشارك فيها 150 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، فيهم أكثر من 90 لاعباً دولياً مصنفاً.

وشهد حفل الافتتاح ومجريات البطولة، محمد سلطان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وحميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وخليفة مبارك بن دلموك رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد، وسالم سيف الجاري الكتبي المدير التنفيذي لنادي الذيد رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفي الختام، قام كل من سالم سيف الجاري المدير التنفيذي لنادي الذيد، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعمر نعمان آل علي رئيس لجنة نشر اللعبة في إمارة الشارقة، بتكريم الفائزين.

وأسفرت النتائج في ختام البطولة، عن فوز بطل العالم الأسبق للشباب، وبطل أفريقيا، الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، بلقب البطولة، بعد فوزه في الجولتين الحاسمتين الثامنة والتاسعة، على كل من الأوزبكي جواهر سينداروف بطل العالم للشباب، واليمني بشير القديمي بطل العرب السابق، ليحصل في مجموع النقاط النهائية على ثماني نقاط من أصل 9 جولات، وجاء بالمركز الثاني، الأستاذ الدولي الأوزبكي جواهر سينداروف، بنفس الرصيد من النقاط، ومبتعداً عن صاحب المركز الأول بفارق نقاط كسر التعادل، والذي جاء لمصلحة عدلي، وحل بالمركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرينسيبيا برصيد 7.5 نقاط، وجاء رابعاً الأستاذ الدولي الكبير الصربي ايغور ميلادينوفيتش مدرب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وجاء خامساً الأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو مدرب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجاء سادساً برصيد 7 نقاط الأستاذ الدولي الأوكراني ألكسندر زوبرييف، فيما جاء سابعاً الأستاذ الاتحادي الإنجليزي ستوري تشارلز.

جوائز خاصة

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد رصدت جوائز خاصة للاعبي الفئات العمرية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات، بطل العرب وآسيا الغربية، راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات، كل من الهندي فيرسين جاين، ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صقر عيسى خميس، وحصلت على جائزة أصغر لاعبة في البطولة، لاعبة نادي الذيد الثقافي الرياضي، شما سلطان الكتبي، كما تم تكريم أفضل لاعب من نادي الذيد، وذهبت الجائزة للاعب أحمد محمد شوين الكتبي، فيما حصلت اللاعبة مهرة عبد الله الشامسي على جائزة أفضل لاعبة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، محمد سلطان الكتبي، بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لدعمهما ومساهمتهما في إنجاح البطولة، وأشار إلى أن تنظيم نادي الذيد لمثل هذه الفعاليات، يعمل على توطيد أواصر التعاون بين الأندية، ويؤدي بدوره لنشر اللعبة، واكتشاف مواهب جديدة، مؤكداً أن البطولة ألقت بظلالها الإيجابية على جميع المشاركين، ومنحتهم فرصة ممتازة لرفع مستوى تصنيفهم الدولي، وزيادة الخبرة، من خلال الاحتكاك مع العديد من اللاعبين الدوليين الكبار المشاركين في البطولة.

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