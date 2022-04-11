اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كرة الطائرة في رمضانية عجمان

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمنافسات كرة الطائرة في نسختها الأولى ضمن الفعاليات الرياضية لحكومة عجمان التي تقام على هامش دورة عجمان الرياضية، بعد أن اختتمت الأحد بملعب مركز شباب عجمان في مشيرف مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بإقامة أربع مواجهات ساخنة لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة.

وواصل فريق الدفاع المدني انتصاراته وفاز على شباب دبي 2- 0 في مباراة قوية قدم فيها لاعبو الفريقين عرضاً مميزاً نال استحسان الجمهور، ليتصدر الدفاع المدني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ويتأهل من الباب الواسع إلى ربع نهائي البطولة، رافقه فريق الأكاديمية الأولمبية الذي حقق فوزاً غالياً على الفهود بهدفين دون مقابل ليرتفع برصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني ويحجز بطاقة الصعود الثانية إلى ربع النهائي.

وفي مباراة حافلة بالندية والإثارة لحساب المجموعة الرابعة حقق فريق الأكارم فوزاً صعباً على أبطال الطائرة بهدفين مقابل هدف، مرتفعاً برصيده إلى سبع نقاط في الصدارة ليضمن مقعده في الدور القادم، ولم تؤثر الخسارة على حظوظ أبطال الطائرة في التأهل، حيث لحق بركب المتأهلين عبر المركز الثاني برصيد 6 نقاط مستفيداً من انتصاره في أول جولتين، وفي مباراة ثانية في نفس المجموعة حقق النصر فوزاً شرفياً على الشباب 2-صفر لينهي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وبهذه النتائج اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى منافسات دور الثمانية، والتي تضم فرق أونلي فريش والتسامح من المجموعة الأولى، والكوماندوز والصقور من الثانية، والدفاع المدني والأكاديمية الأولمبية من الثالثة، بالإضافة إلى الأكارم وأبطال الطائرة من المجموعة الرابعة.

وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب، ويلعب أونلي فريش مع الصقور الساعة 10 مساءً، ويلتقي الكوماندوز بفريق التسامح الساعة 11 مساءً، وتستكمل المباريات غداً بمواجهة الدفاع المدني وأبطال الطائرة، بينما يواجه الأكارم فريق الأكاديمية الأولمبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز