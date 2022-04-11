270 لاعباً يشاركون في رمضانية اعسمة للقدم والطائرة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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افتتحت بمنطقة اعسمة بإمارة رأس الخيمة البطولة الرمضانية رقم 19 لكرة القدم والطائرة، والتي توقفت خلال العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة كورونا، وحضر الافتتاح سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ويشارك في البطولة 270 لاعباً، في منشطي كرة القدم والكرة الطائرة.

وتضم اللجنة المنظمة سيف محمد الشاعر وخميس محمد المزروعي ومحمد بكري، ووجهت اللجنة المنظمة الشكر لسعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني، لتشريفه حفل الافتتاح، وعائلة عبد الله بن أحمد الشهياري لدعمهم المتواصل لدورة اعسمة الرمضانية.

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