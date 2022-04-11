سالم عبد الرحمن بطل «رمضانية شطرنج الفجيرة»

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

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فاز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني والمصنف الأول على الإمارات، بكأس بطولة (شطرنج من أجل الحياة) الدولية، وحقق ثماني نقاط ونصف نظم البطولة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وأقيمت تحت شعار (عام الخمسين ومستمرون)، واحتل المراكز من الثاني إلى السادس الأساتذة الدوليون الكبار الاوزبكي سينداروف والمصري أحمد عدلي والأوكراني الكساندر والصربي ايغور والمولدوفي فيرويل، كما وتم تكريم الفائزين حتى المركز الرابع عشر والفائرين بالفئات العمرية.

واختتمت البطولة بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ونائبه محمد عبدالله الزعابي وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج ومحمد عبد الله المدير الفني لاتحاد الشطرنج وللمهندس إبراهيم البلوشي أمين عام النادي وشهدت البطولة مشاركة 168 لاعباً ولاعبة منهم 30 لاعباً من حملة الألقاب الدولية من 25 دولة.

وكرمت اللجنة المنظمة لاعب منتخب الناشئين ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الموهبة الشطرنجية محمد سعيد اليليلي للمردود المميز في البطولات الدولية، فيما حازت الأوزبكية شاه نوزا جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

بارك الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة نجاح البطولة، متمنياً للأبطال المزيد من النجاح مستقبلاً، وأكد أن المشاركة الواسعة تعكس قوة البطولة ومكانتها على المستويين المحلي والدولي.

وأكد محمد الزعابي: الحرص على مواكبة النقلة النوعية التي تشهدها رياضة الشطرنج على مستوى العالم، وقال: نثمن حضور لاعبين مميزين من خارج الدولة للمشاركة في المنافسات ما يؤكد عالمية البطولة.

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