محمد بن مكتوم: فخور بإنجازات الرجبي الآسيوية

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، عن فخره واعتزازه بما تحققه اللعبة من إنجازات على الصعيد الآسيوي، موضحاً أن تلك الإنجازات محصلة للجهود المبذولة للارتقاء باللعبة من قطاع المراحل السنية حتى الفريق الأول، مشيراً أن تحقيق الفوز بكأس آسيا للرجال والمركز الثاني للسيدات، ما يعتبر دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين، وحافزاً للإصرار على مواصلة تحقيق مزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

ووجّه رئيس اتحاد الرجبي التحية والتقدير إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، على تحقيق الإنجاز الآسيوي، الذي تحقق بفضل الإعداد الجيد، وحرص اللاعبين على الظهور المشرف، رغم قوة المنافسة، لمشاركة عدد من المنتخبات القوية، والحرص على تقديم مستويات طيبة خلال البطولة، والظهور المشرف والحرص على السلوك الرياضي، واتباع التعليمات التي توجه لهم من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد، ما كان له الأثر في تحقيق الإنجاز والعودة بكأس البطولة.

تهنئة

وقدم خالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، التهنئة لاتحاد الرجبي، على الإنجاز الذي حققه منتخبا الرجال والسيدات، وقال نبارك لمنتخب الإمارات فوزه بكأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال، في مدينة بوكيت بتايلاند، والتهنئة موصولة لمنتخب السيدات، في حصد الميدالية الفضية، ومثل هذه الإنجازات، محصلة للجهود المبذولة من مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري واللاعبين، وتمنى المدفع لأسرة الرجبي، مزيداً من الإنجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة.

مسؤولية

فيما عبّر سعود بالشالات عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، عن سعادته بفوز منتخب الرجال بلقب سباعيات آسيا، وتحقيق فريق السيدات الميداليات الفضية، وقال إن وصول المنتخبين للمباراة النهائية للبطولة، يعتبر إنجازاً ومؤشراً إيجابياً على أننا نسير على الطريق الصحيح، وقال الفوز بلقب آسيا للرجال والمركز الثاني للسيدات، دافع قوي لنا، خلال البطولات المقبلة، ويحملنا مزيداً من المسؤولية لمواصلة تحقيق الإنجازات.

فوز غالٍ

وكان منتخب رجال الرجبي قد عاد إلى البلاد مساء أمس الاثنين، بعد أن حقق الفوز بكأس آسيا للسباعيات، التي أُسدل عليها الستار بمدنية بوكيت في تايلاند، متفوقاً على منتخب سنغافورة بنتيجة 22 مقابل 17 بالتراي الذهبي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 17 مقابل 17، ما يؤكد جدارته باللقب، بعد أن تفوق على صاحب الأرض ومنتخبات كبيرة خلال البطولة، كما فاز منتخب الإمارات للسيدات بالميداليات الفضية، بعد أن خسر المباراة النهائية من تايلاند، بنتيجة 22 مقابل 5.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز