المصري «أبو المجد» والوطني «عيسى البناي» يتصدران قائمة هدافي دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد كرة اليد عن قائمة هدافي الدوري العام لرجال اليد للموسم 2021/2022، والتي تصدرها عن فئة المحترفين المصري أحمد رفاعي أبو المجد لاعب نادي دبا الحصن، بفئة المحترفين، برصيد 137 هدفاً، وحل ثانياً التونسي أنس بن بلقاسم بن سلمان لاعب نادي الوصل بفئة المقيمين برصيد 112 هدفاً، ثم الجابوني يفيس فيري أبوغي لاعب نادي مليحة بفئة المحترفين برصيد 97 هدفاً، والرابع الفرنسي بفئة المحترفين اللاعب ايرون مانويل نيلس برصيد 87 هدفاً.

واحتل اللاعب الإماراتي عيسى محمد البناي لاعب فريق شباب الأهلي صدارة اللاعبين المواطنين والخامس على مستوى هدافي الدوري برصيد 85 هدفاً، وحل ثانياً على مستوى اللاعبين المواطنين، والسادس على مستوى الهدافين، لاعب نادي النصر الشاب، راشد سعيد مبارك برصيد 79 هدفاً، وحل لاعب نادي الوصل المخضرم عبد الله أحمد الصفار، بالمركز الثالث على مستوى اللاعبين المواطنين، والحادي عشر على مستوى جميع اللاعبين، برصيد 72 هدفاً.

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وشارك في تسجيل أهداف بطولة الدوري العام من حيث اللاعبين المواطنين والمحترفين من الفئات الأربع 150 لاعباً من أصل 160 لاعباً مسجلين بكشوفات الأندية الثمانية المشاركة في البطولة، بمجموع 3515 هدفاً، خلال 68 مباراة، شهدتها بطولة دوري الرجال التي أقيمت على ثلاث مراحل (الدور التمهيدي، وقبل النهائي، والنهائي)، بنظام جديد تم تطبيقه للمرة الأولى بهذا الموسم، أي بمعدل 51 هدفاً في كل مباراة.

وشهدت البطولة بأدوارها الثلاثة، النتيجة الأكبر في الدور النهائي، بفوز الشارقة على دبا الحصن 28/13، والنتيجة الأقل عدداً بالأهداف في مباراة دبا الحصن ومليحة، بنتيجة 21/14، كما شهدت البطولة التعادلين الأول بين النصر والجزيرة 20/20، بالدور التمهيدي، والثاني بين الجزيرة ومليحة 27/27، بالدور قبل النهائي، ويحسب للشارقة البطل، أنه توج بالدرع بسجل خالٍ من الخسائر في جميع مبارياته الـ 17 التي لعبها، وبالطرف الثاني فريق دبا الحصن، لم يحقق أي فوز في جميع مبارياته الـ 17 التي لعبها، والملفت للنظر، أن هداف الدوري من نادي دبا الحصن.

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