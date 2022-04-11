500 لاعب في مهرجان الرياضات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الرياضات الإلكترونية الرمضاني الذي يقام تحت رعاية وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، تنظيم منافسات المهرجان نهاية الأسبوع الجاري في دبي من خلال ستة ألعاب إلكترونية، بمشاركة أكثر من 500 لاعب من مختلف الفرق المتواجدة في الدولة.

وأكد حمد عبد الملك مدير البطولة، أن منافسات البطولة ستكون في الألعاب الإلكترونية الجماعية من بينها لعبة «ليج أوف ليجيند» ولعبة «وفالورانت»، وهي أكثر الألعاب شعبية بين الفرق المشاركة.

وأوضح مدير البطولة أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيّمة للفائزين، حيث ستقام المنافسات حضورياً، لافتاً إلى أن البطولة ستقام نهاية كل أسبوع من شهر رمضان المبارك.

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