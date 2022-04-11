انطلاق النسخة الأولى لدورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية

المصدر: البيان

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تنطلق فعاليات النسخة الأولى لدورة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 17 أبريل الجاري، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وتقام منافسات الدورة الرمضانية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية لكل من التايكواندو والجودو والمصارعة والملاكمة، حيث تشتمل على أربع منافسات وهي التايكواندو والملاكمة والجودو والمصارعة لفئتي الناشئين والشباب.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة مشاركة مميزة في أعداد اللاعبين المشاركين من الناشئين والشباب في الرياضات الأربع، تزامناً مع النجاحات التنظيمية المميزة لنادي الفجيرة للفنون القتالية في البطولات السابقة.

ويشهد أول يومين إقامة التصفيات التمهيدية، بينما ستقام المنافسات النهائية في اليوم الثالث للبطولة.

وتقدم سعادة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعم ورعاية سموه لهذه الدورة، مؤكدًا أن إمارة الفجيرة أصبحت وجهة رياضية مميزة في تنظيم مختلف الرياضات ومن أهمها رياضات الفنون القتالية وما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية مميزة وخبرة واسعة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية المحلية والعالمية.





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