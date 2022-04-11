منتخب شباب مصر يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمبارزة

المصدر: البيان

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اقتنص منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب، الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمبارزة، التي استضافها مجمع حمدان الرياضي بدبي، في الفترة من 2 إلى 10 إبريل.

وتقابل منتخب مصر في بداية مشواره بالبطولة مع ألمانيا في دور الـ32 وفاز عليه بنتيجة 35/45، ثم تقابل مع منتخب إنجلترا في الدور التالي وفاز عليه أيضاً بنتيجة 25/45، ثم التقى مع كازاخستان في المباراة الثالثة وفاز عليه 39/45.

واصطدم المنتخب المصري مع منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي وحقق عليه الفوز بنتيجة 35/45، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة الولايات المتحدة في المباراة النهائية ويحقق الفوز بنتيجة 45/40 ليحصد ذهبية البطولة.

وتمكن منتخب مصر من حصد 3 ميداليات خلال هذه البطولة، جاءت أولها عن طريق فريق سلاح السيف "شباب" الذي حقق الميدالية البرونزية، فيما حقق محمد ياسين الميدالية الفضية في منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة "شباب"، وأخيراً توج فريق سلاح سيف المبارزة "شباب" بالميدالية الذهبية.

ومن جانبه، هنأ أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة المصري منتخب بلاده للسلاح، بعد إنجازه بتحقيق الميدالية الذهبية، وأشاد الوزير بالنتائج المثمرة التي حققتها بعثة مصر في البطولة، مؤكداً أنها جاءت تأكيداً على تطور رياضة السلاح المصري، وقدرة لاعبي ولاعبات مصر على تحقيق الإنجازات.

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