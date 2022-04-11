الإمارات بطل «رجبي آسيا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حقق منتخب رجال الرجبي، الفوز بكأس آسيا للسباعيات، التي أُسدل عليها الستار بمدنية بوكيت في تايلاند، متفوقاً على منتخب سنغافورة، بنتيجة 22 مقابل 17 بالتراي الذهبي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 17 - 17، ما يؤكد جدارته باللقب، بعد أن تفوق على صاحب الأرض ومنتخبات كبيرة خلال البطولة.

وقام قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، بتتويج البطل بالكأس والميداليات الذهبية، وتتويج باقي المنتخبات الفائزة، كما فاز منتخب الإمارات للسيدات بالميداليات الفضية، بعد أن خسر المباراة النهائية من تايلاند بنتيجة 5 - 22.

وكان منتخب الرجال اكتسح تايوان في اليوم الختامي بنتيجة 31 - صفر، ونجح محمد حاتم في التسجيل في ثلاث محاولات، محرزاً ما مجموعه أكثر من نصف النتيجة، وكان نجماً للمباراة، وكانت المفاجأة بمشاركة يوسف لشكري، وإصراره على استكمال البطولة، رغم وفاة والده ، وكان إصراره بسبب وجود 3 لاعبين مصابين بالقائمة.

وفى مباراة نصف النهائي ضد منتخب تايلاند، تفوق المنتخب بنتيجة 19 - 5، ليصل إلى المباراة النهائية، لمقابلة منتخب سنغافورة، والتي حفلت بالإثارة والمتعة حتى نهاية اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 12 - 12، وسجل للإمارات المحاولتين اللاعب الصاعد محمد حاتم، وبالشوط الثاني، انتهت المباراة بالتعادل 17 - 17، وتم الاحتكام للتراي الذهبي، وكان لابن الإمارات محمد حاتم رأي آخر بالتسجيل، وانتهاء المباراة للمنتخب الوطني بالفوز بالمركز الأول وكأس البطولة.

وعلى صعيد منتخب السيدات، تفوق في مباراة النصف النهائي على منتخب سنغافورة بنتيجة 15 - 12، في واحدة من أقوى المباريات، حيث أشرك المدرب شوق أهلي وأسماء الزعابي، ما أثر على تغير مسار المباراة، التي كانت تسير في صالح المنافس، وتحويلها لصالح المنتخب، والفوز والصعود إلى النهائي لمقابلة تايلاند. واستطاع منتخب تايلاند الحصول على المركز الأول، ليتوج منتخب السيدات بالميدالية الفضية، بعد الخسارة من المصنف الخامس آسيوياً، صاحب الأرض تايلاند 5 - 22 ، وأهدى اللاعبون كأس البطولة، لروح والد اللاعب يوسف لشكري.

وقال محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، نهدي الإنجاز لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الداعم للرياضة والرياضيين ورياضة الرجبي بشكل خاص، وهذا الإنجاز ثمرة جهود كبيرة، وعمل جماعي متكامل، سواء من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري، واللاعبين.

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