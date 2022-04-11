بلدية دبي وخورفكان يتصدران «سلة الكراسي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تصدر فريق بلدية دبي، ترتيب مجموعته في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، برصيد 6 نقاط كاملة، حيث فاز في الثلاث مباريات التي لعبها، مسجلاً 119 نقطة، ومستقبلاً 54 نقطة، وتغلب في مباراته الأخيرة على فريق دائرة المالية بدبي، بنتيجة 39 - 14، وتلاه في الترتيب فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برصيد 5 نقاط، حيث فاز في آخر مباراة على فريق مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 28 - 10، وفي المجموعة الأولى، تصدر فريق نادي خورفكان للمعاقين، ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، مسجلاً 127 نقطة، ومستقبلاً 37 نقطة، وفاز في مباراته الأخيرة على فريق دناتا للسفريات بنتيجة 51 - 9، تلاه في ترتيب المجموعة، فريق نادي الثقة للمعاقين، برصيد 4 نقاط، حيث فاز في المباراة الأخيرة على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بنتيجة 38 - 14.

وتضم النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، 8 ألعاب رياضية، هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

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