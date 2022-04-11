إمريك وألينا.. ذهب سيف المبارزة للناشئين في مونديال دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فاز الأمريكي صامويل إمريك، والتركية ألينا إرتورك، بميداليتين ذهبيتين في سيف المبارزة للناشئين تحت 17 سنة، في بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، والمقامة في مجمع حمدان الرياضي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتوج الفائزون والفائزات، كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة، وماكدونالد رئيس الاتحاد الأمريكي للمبارزة.

عودة

وفي المباراة النهائية لفئة الناشئين، تغلب إمريك 15 - 9، على الإسرائيلي ساريد عالون، والذي نال الفضية، وحصل على البرونزيتين كل من الإيطالي فابيو ماسترومارينو، والأوكراني ماكسيم بيرتشوك.

وقال إمريك: «لا أصدق ذلك حقاً، ولم أكن لأفكر مطلقاً في أنني سأكون بطلاً للعالم، ولكني قدمت الكثير من أجل العودة خلال مبارياتي في البطولة، وفي بعض الأحيان اعتقدت أن الأمر انتهى، ولكن شيئاً ما بداخلي أستمر، وتمسكت بالأمل حتى التتويج بالذهب».

في المباراة الأخيرة من ملحمة الناشئات، فازت ألينا إرتورك 15 - 11، على الأوكرانية آنا ماكسيمنكو، والتي حصلت على الفضية، وذهبت البرونزيتان إلى كل من اليابانية ميزوكي هوما، وهايلين تشين من هونغ كونغ.

هدف

وقالت ألينا إرتورك: «أنا سعيدة جداً لكوني بطلة للعالم، وكنت أنتظر هذه البطولة لفترة طويلة، وعملت بجد وفزت، وحققت هدفي، بعدما أقمت معسكراً ناجحاً خلال الصيف الماضي».

ومن ناحية أخرى، قام وفد من مجلس أبوظبي الرياضي، بزيارة مجمع حمدان الرياضي، لحضور جانب من فعاليات بطولة العالم للمبارزة، وقام الوفد بجولة في كافة أرجاء المنشأة الرياضية، وأشادوا بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المجمع، وبالنجاح التنظيمي الكبير لمونديال المبارزة.

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