«الشعفار جميرا» يكتسح سباق الدراجات في دورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اكتسح فريق الشعفار جميرا سباق الدراجات الهوائية ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها» بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة في 8 ألعاب هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي.

وحصد الفريق لقبي الفردي والفرقي في سباق الهواة الإماراتيين الذي أقيم مساء أول من أمس بحصول دراجه سالم عبد الله الشميلي على المركز الأول محققاً زمناً قدره 1:39:24.838 ساعة، وجاء زميله أحمد البلوشي من فريق الشعفار جميرا كذلك في المركز الثاني بزمن 1:39:24.841 ساعة، وحل عبد الله فرحان من فريق شرطة دبي في المركز الثالث بزمن 1:39:25.234 ساعة، كما أنهى الشعفار جميرا السباق متصدراً ترتيب الفرق وجاء شرطة دبي ثانياً وتريك أم 7 في المركز الثالث.

رصيد

ورفع «الشعفار جميرا» رصيده إلى 6 ميداليات في سباق الدراجات الهوائية على مدار يومين بواقع ميداليتين ذهبية وفضية فئة الفردي، وذهبية الفرق في سباق الهواة الإماراتيين، و3 ميداليات ملونة أخرى حصدها في اليوم الأول بواقع ذهبية وبرونزية فئة الفردي وذهبية الفرق في السباق المفتوح.

وفي سباق فئة الهواة الإماراتيات الذي أقيم في ختام فعالية الدراجات الهوائية أول من أمس، فازت الشيخة مدية بنت حشر بالمركز الأول بزمن قدره 1:58:36.892 ساعة، تلتها فرح المري في المركز الثاني بزمن 1:58:37.837 ساعة، وحلت عائشة فولاد في المركز الثالث بزمن 1:58:38.042 ساعة.

وعلى صعيد ترتيب فرق للسيدات، حصلت شرطة دبي على المركز الأول واحتل فريق «ووش» المركز الثاني، وفي الفئة المفتوحة للسيدات فازت الأوكرانية تيتيانا ياشتشينكو من فريق شرطة دبي بالمركز الأول بزمن 1:47:04.315 ساعة، تلتها الكازاخستانية ريناتا سلطانوفا من فريق شرطة دبي في المركز الثاني بزمن 1:47:04.692 ساعة، وحلت مواطنتها اكبيل أوسيم من فريق شرطة دبي في المركز الثالث بزمن 1:47:08.517 ساعة.

أهداف

وأكد سالم عبد الله الشميلي، بطل سباق الهواة الإماراتيين أن الفوز بالمركز الأول تحقق بفضل روح الفريق الواحد لفريق الشعفار جميرا الذي وضعه في مقدمة أهدافه، وقال: يحظى سباق دورة ند الشبا بمكانة كبيرة في قلوب جميع الدراجين، لذا كانت المشاركة كبيرة والاستعدادات التي سبقته كانت على مستوى عال وفي حجم هذا الحدث.

«خليجية البادل تنس»

من ناحية أخرى التقى منتخبنا الوطني ونظيره القطري في ساعة متأخرة من مساء أمس في نهائي بطولة كأس الخليج للبادل تنس 2022، البطولة الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية الخليجية التي تقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية.

وضمن منتخبنا الوطني عبوره إلى المباراة النهائية على حساب منتخب البحرين (3 - 0) في نصف النهائي مساء أول من أمس، حيث فاز «الأبيض» في المباراة الأولى بواسطة فارس الجناحي وحمد الجناحي على يوسف قايد وخالد الزوادي بنتيجة 7 - 6 و6 - 1، وفي المباراة الثانية فاز عمر بهروزيان وعبد الله أهلي على عبد الله محمد وعمر محمد بنتيجة 6 - 0 و6 - 3، وفاز محمد النعيمي ومحمد الجناحي بنقاط المباراة الثالثة بعدما انسحب الثنائي البحريني عمر قايد وهشام يوسف. وكما ضمن منتخب قطر تأهله إلى النهائي بعد فوزه على منتخب الكويت (3 - 0) .

فوز

تأهل منتخبنا الوطني للسيدات إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على منتخب الكويت (2 - 1) ففي المباراة الأولى تغلبت شيخة الجناحي ولطيفة السلمان على دانا الفقيه ومريم السراج بنتيجة 6 - 4 و6 - 1، وفي المباراة الثانية فازت فاطمة الجناحي وفاطمة المضرب على دانا خاجة ودلال الفارس بنتيجة 6 - 7 و6 - 1 و7 - 6، وفي المباراة الثالثة خسرت مريم الشامسي وفاطمة شاهدور من مريم السعدان وجينا القناع بنتيجة 4 - 6 و3 - 6. كما تأهل المنتخب العماني للسيدات إلى النهائي بعد فوزه على منتخب السعودية (2 - 1) ففي المباراة الأولى فازت عزة الحناي ومليحة الوايدي على نورا السليمان ونجوة سلهب بنتيجة 6 - 0 و6 - 1، وفي المباراة الثانية فازت فاطمة النبهاني ومريم البلوشي على رغدة بن وثلان وسمر العبيدن بنتيجة 6 - 0 و6 - 1، وفي المباراة الثالثة خسرت إيثار البلوشي وجود لاشكو من أريج فارح وسارة سلهب بنتيجة 1 - 6 و0 - 6.

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