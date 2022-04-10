منتخبنا الوطني للرجبي بطلا لكأس آسيا و السيدات يحرزن الفضية

المصدر: وام

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توج منتخبنا الوطني للرجبي بلقب كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال خلال منافسات البطولة التي أسدل عنها الستار في مدنية بوكيت بتايلاند متفوقا على فرق قوية مشاركة بينما نجح منتخب السيدات في حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني، وذلك عقب وصوله إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام تايلاند بنتيجة 5-22.

و جاء تتويج منتخبنا الوطني للرجال بعد الفوز على تايوان بنتيجة 0/31، ثم على تايلاند في نصف النهائي 19-5 ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة سنغافورة ويحسم اللقاء بنتيجة 22-17 .

وقد أهدى اللاعبون كأس البطولة إلى روح والد زميلهم يوسف لشكري الذي توفي خلال المنافسات.

وقام قيس الظالعي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للرجبي بتتويج المنتخبات الفائزة للرجال والسيدات، معبرا عن سعادته بالمستويات التي ظهرت عليها في البطولة و تقدم بالتهنئة لمنتخبي الإمارات وتايلاند الفائزين بلقبي الرجال والسيدات.

من جهته أهدى محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي الإنجاز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الداعم الأول لرياضة الرجبي في الدولة.

وقال الزعابي :" هذا الإنجاز ثمرة جهود كبيرة وعمل جماعي متكامل سواء من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أو من أعضاء مجلس الإدارة أو الجهازين الفني و الإداري و جميع اللاعبين".

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