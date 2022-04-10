استقبال بالورود لبعثة منتخب الإمارات لهوكي الجليد بعد حصده لقب كأس العالم

المصدر: وام

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أستقبلت بعثة منتخب الإمارات لهوكي الجليد المتوج بلقب كأس العالم للعبة المستوى الثالث" أ" عقب وصولها مساء أمس السبت إلى مطار أبوظبي بالورود بعد الانجاز الذي تحقق في منافسات المونديال التي استضافتها لوكسمبورغ خلال الفترة من 3 إلى 8 أبريل الجاري بمشاركة 5 منتخبات عالمية.

كان في الاستقبال سعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وسعادة علي كداس الرميثي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقال حمد عبيد الشرياني إن ما تحقق يعد انجازا كبيرا لدولة الامارات التي تستحق دائما المركز الأول والميداليات الذهبية لدعمها المتواصل لأبنائها.

وأضاف الشرياني:" هذا الإنجاز يعد ثمرة جهود تضافر فيها الجميع ممثلين في اللاعبين واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية علاوة على دعم مجلس أبوظبي الرياضي الذي أسهم في وصول لعبة هوكي الجليد في الإمارات إلى المستوى العالمي وتحقيق نتائج وألقاب عالمية.

وأوضح الشرياني أن هذه المشاركة تعد الثامنة لمنتخبنا الوطني في " بطولة كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث " وكانت أولى مشاركاتنا قبل 12 عاما.

وأكد الشرياني أن هذا الانجاز سيكون دافعا لتحقيق مزيد من الألقاب و البطولات خلال الفترة المقبلة ونشر اللعبة في ربوع الدولة وزيادة الاقبال عليها خاصة بين الناشئين بمختلف مرحلهم السنية.

من جانبهم عبر اللاعبون عن سعادتهم بالاستقبال و أهدوا إنجازهم إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

ووجه اللاعب عمر الشامسي الشكر باسمه واسم زملائه إلى اتحاد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية على التخطيط والإعداد الجيد لمشاركة المنتخب في البطولة العالمية .

وقال اللاعب مبارك المزروعي : " مباريات البطولة كانت صعبة للغاية لكننا خضناها باحترافية عالية رغم اختلاف طريقة اللعب في المدراس الآسيوية عن نظيراتها الأوروبية، لكن لاعبونا كانوا على قدر المسؤولية".

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