العين و«بالمز الرياضية» بطلا الناشئين والناشئات لأغلى كؤوس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار أول من أمس، على منافسات فئة الناشئين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية. وشهدت منافسات قوية، وحضوراً جماهيرياً كبيراً.

وجرت مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب، وبالمراكز الثلاث الأولى، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات، مشاركة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، والوحدة، والوصل وأكاديمية بالمز الرياضية تيم 777، إذ تنافست بقوة بنظام الحزام المفتوح. وفي فئة البنين، تمكن نادي العين من الفوز باللقب، بعد تفوقه على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل ثانياً، وأكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، التي حصدت المركز الثالث. وعلى صعيد فئة البنات، تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» من إحراز اللقب، متفوقة على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل وصيفاً، وأكاديمية الوحدة في المركز الثالث.

إعجاب

من جانبه، أبدى فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إعجابه بالأداء القوي الذي أظهره اللاعبون واللاعبات في البطولة، وروح الإصرار والتصميم والرغبة في تحقيق الفوز، وتمثيل الأندية والأكاديميات بأفضل صورة ممكنة. وأوضح الشامسي أن السبب وراء ارتفاع مستوى أداء اللاعبين واللاعبات، يعود إلى استدامة العمل، والاجتهاد في التدريبات، والالتزام بنظام غذائي صحي، فضلاً عن الاستفادة من المشاركة المستمرة في البطولات، وتوافر فرص الاحتكاك بشكل دوري، وكذلك توافر المقومات والمرافق بالأندية والأكاديميات، وبإشراف كامل من أفضل الأجهزة التدريبية.

وأشار الشامسي إلى أهمية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، بنظامها الجديد، في تعزيز جاهزية اللاعبين، وصقل مواهبهم، خصوصاً أنها تقام بنظام الحزام المفتوح، لتتيح تبادل الخبرات بين لاعبين يتفاوتون في المستوى، الأمر الذي ينعكس على جودة الأداء.

خطة

في حين أكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الإنجاز الذي حققه النادي بوصوله إلى منصة التتويج لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو، يعكس نجاح الخطة الاستراتيجية المتبعة، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، المواكبة لجهود الاتحاد في نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس، وفي مقدمها الجوجيتسو، منوهاً بأن وصول فريقي البنين والبنات معاً لنهائي الناشئين، يعتبر إنجازاً مميزاً، يحفز اللاعبين والأجهزة الفنية على المزيد من العمل، لمواصلة التميز في المستقبل.

وأوضح أن النادي، وفي ظل إنجازاته المتعاقبة، سيحرص على تنفيذ أفضل البرامج الحديثة في الإدارة والتنظيم والتدريب، وفقاً لأفضل الممارسات، بجانب المشاركة في أكبر البطولات، ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات.

جهد

بدوره، عبّر خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية- مشرف قطاع الألعاب الفردية، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه ناشئو العين، وفوزهم بأغلى الألقاب المحلية، مؤكداً أن اللاعبين، وبعد حصولهم على المركز الثاني في الموسم الماضي، عقدوا العزم على مضاعفة الجهد، لتحقيق الفوز والانتصار، وهو ما تحقق اليوم، بفضل تفانيهم وحرصهم الكبير على تحويل الحلم إلى واقع.

وقالت شمسة العامري لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، التي حققت لقب الناشئات مع فريقها، إن الكلمات تعجز عن وصف فرحتها، وكل وزميلاتها بالإنجاز الغالي، مشيرة إلى أن تحقيق لقب كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، إنجاز كبير، يؤكد أن فريق الأكاديمية هو الأبرز على الساحة المحلية، وأن اللاعبات يجب أن يحرصن على البقاء في القمة.

كما أكد عبيد الكتبي لاعب نادي العين، المتوج مع فريقه بلقب فئة الناشئين، أنه سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز، الذي جاء نتيجة للعمل المتواصل، والتدريبات المستمرة، والتركيز في كل النزالات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز