ناشئو العين والشارقة إلى نهائي كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حجز ناديا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والعين موقعهما في نهائي فئة الناشئين تحت 16 عاماً والمنافسة على اللقب ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، المقامة في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، بينما تتنافس كل من أكاديمية بالمز الرياضية والوصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية. ويتنافس على لقب فئة البنات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية، بينما يخوض ناديا العين والوحدة المنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

قوة الاستعدادات

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بأداء اللاعبين واللاعبات ومستوياتهم الفنية في اليوم الأول من المنافسات، ما يعكس قوة الاستعدادات والتدريبات المستمرة، وجهود الأندية والأكاديميات في وضع البرامج التي ترتقي بجاهزيتهم وقدراتهم وتأهيلهم للمنافسة والحرص على تحقيق الانتصارات، وقال: إن فئة الناشئين هي المستقبل والجيل القادم من الأبطال الذين سيمثلون المنتخب الوطني، وهؤلاء المبدعون على البساط سيواصلون المسيرة الناجحة للإمارات وريادتها العالمية في رياضة الجوجيتسو.

وأضاف: الأندية والأكاديميات حريصة على التواجد بقوة في هذه البطولة الأهم على أجندة الجوحيتسو المحلية، والتي تشهد تطوراً ونمواً سريعين منذ انطلاقتها، وهي بذلك تواكب رؤية الاتحاد وتلعب دوراً مهماً في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة، عبر تركيزها على الفئات السنية المختلفة وتخريج المواهب والأبطال القادرين على المنافسة في البطولات العالمية.

وهنأ الظاهري الأندية المتأهلة إلى الدور النهائي من البطولة، مؤكداً أن الجماهير وعشاق الجوجيتسو سيقفون بقوة خلف اللاعبين لتحفيزهم وتشجيعهم لبلوغ منصة التتويج، والظفر باللقب الغالي، منوهاً بأن الجميع على موعد مع نزالات شيقة تعكس التطور الكبير الذي بلغته الرياضة محلياً.

جهود

وأشاد إبراهيم الحوسني مدرب منتخب الناشئين، بجهود الاتحاد في الارتقاء برياضة الجوجيتسو عبر تنفيذ وتطبيق الخطط والبرامج التطويرية الناجحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن تخصيص منافسات مستقلة لفئة الناشئين ضمن البطولة يندرج في إطار المساعي الجادة للتركيز على هذه الفئة الأساسية التي يعول عليها في قيادة دفة الإنجازات المستقبلية للوطن.

وقال الحوسني: الناشئون يمثلون المصدر المتجدد لفرق الكبار من المنتخبات الوطنية، ويعتبر اتحاد الإمارات للجوجيتسو سبّاقاً في إبداء الاهتمام وتطوير البطولات المحلية لهذه الفئة، وبالتالي تدعيم البنية الأساسية لهذه الرياضة ورفع أداء اللاعبين بشكل خاص، والأندية والاتحاد على حد سواء يهتمون بتصميم برامج التغذية الصحيحة التي تساعد اللاعبين على الالتزام بالعادات الغذائية المناسبة، بالإضافة إلى السلوكيات الرياضية الجيدة.

وأوضح الحوسني أن مستويات الأداء التي قدمها اللاعبون واللاعبات على البساط أثبتت مهاراتهم العالية، وترجمت جهودهم الكبيرة للمنافسة حتى الأمتار الأخيرة للوصول إلى التتويج.

نزالات صعبة

قالت زمزم الحمادي من أكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777» بعد تأهل أكاديميتها إلى النزال النهائي: إن المشاركة في البطولة شرف لكل اللاعبين الذين يدركون أهمية الصعود إلى منصة التتويج والفوز باللقب، وعبرت عن سعادتها لمساعدة فريقها في شق طريقه نحو الأدوار النهائية، مؤكدة أن النزالات كانت صعبة وشاقة أمام لاعبات متحمسات للظهور المشرف والسعي بقوة نحو الانتصار والوصول إلى الرقم واحد.

وتوجه عدنان فاروق الزرعوني لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وفريق عمله على تنظيم هذه البطولة المحلية القوية التي تجمع أبناء الوطن على بساط التحدي، مؤكداً أنه سعيد للمساهمة مع زملائه بالوصول بالنادي إلى الأدوار النهائية من المسابقة الغالية.

وأكد خليفة المنصوري لاعب العين، ثقته في قدرة ناديه على المنافسة والوصول إلى منصة التتويج في ختام الجولة النهائية، مع إدراكه التام أن الأندية المشاركة في البطولة تدخل بساط المنافسة متسلحة بذات الإصرار والتصميم للتتويج باللقب، وقال: إن أداء نادي العين يبشر بأن الفريق يسير على الطريق الصحيح، حيث خاض لاعبوه مجموعة من النزالات الصعبة والحاسمة، ولكن بفضل دعم الجماهير المتواصل وتطبيق تعليمات الجهاز تحقق الوصول إلى النهائي، وستبقى الصدارة هي الهدف الرئيس.

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