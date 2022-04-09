إقبال كبير على المشاركة ببطولة الرماية في «رمضانية عجمان»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تتواصل التحضيرات لانطلاق منافسات بطولة الرماية الرمضانية ضمن الفعاليات الرياضية لحكومة عجمان، التي تقام على هامش دورة عجمان الرياضية، التي من المقرر أن تقام مراحلها النهائية في الفترة من 14 حتى 16 رمضان في نادي مصفوت للرماية والفروسية، وسط إقبال كبير على التسجيل من المشاركين المواطنين. ويحصل الثلاثة الأوائل في فئات البطولة الثلاث على ميداليات ملونة وجوائز مالية قيمة.

وأكدت اللجنة المنظمة العليا جاهزيتها لتنظيم الحدث، واعتمدت برنامج البطولة الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، رماية بندقية الشوزن (فردي رجال) لأعمار 16 سنة فما فوق، ورماية مسدس هدف الأطباق (فرق رجال) لأعمار 18 سنة فما فوق، بالإضافة إلى رماية بندقية السكتون صحون (فرق نساء) لأعمار 16 سنة فما فوق.

قرعة

وتقام قرعة مسابقة رماية مسدس هدف الأطباق (فرق رجال) 12 رمضان، وتنطلق منافسات الرماية التأهيلية 14 منه بنظام خروج المغلوب، وتتأهل 4 فرق للدور النهائي يوم 16 رمضان، أما قرعة رماية بندقية السكتون صحون (فرق نساء)، فتقام 15 رمضان وتجري المباريات بين الفرق بخروج المغلوب، وتقام مباريات الرماية التأهيلية والدور النهائي في اليوم التالي.

كرة القدم

تواصلت الإثارة في منافسات كرة القدم وفاز الديوان الأميري على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 6-1، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف دائرة البلدية والتخطيط المتصدر، ونال علي المسافري جائزة نجومية المباراة.

وفي المجموعة الثانية فاز فريق جامعة عجمان على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 3-1، واختير يوسف صافي نجماً للمباراة، وقفز فريق جامعة عجمان للمركز الثاني بـ3 نقاط، وتراجع فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمركز الثالث بالنقاط نفسها، فيما استمر فريق القيادة العامة لشرطة عجمان منفرداً بالصدارة بـ6 نقاط، وتغلبت دائرة التنمية الاقتصادية على الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 3-1، وحصل عبدالله الجمحي على جائزة رجل المباراة.

الكرة الطائرة

وشهدت الجولة الثانية من منافسات كرة الطائرة فوز شباب دبي على الفهود 2-صفر، والدفاع المدني على الأكاديمية الأولمبية 2-1 لحساب المجموعة الثالثة، فيما فاز الأكارم على الشباب 2-صفر، وأبطال الطائرة على النصر 2-1 بالمجموعة الرابعة.

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