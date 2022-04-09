سهيل بن بطي: فرص انتشار الهوكي متوفرة في الإمارات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أن الإمارات تتوفر فيها أفضل الفرص لانتشار لعبة الهوكي في وجود تنوع كبير من الجاليات، جاء ذلك خلال حضوره افتتاح أولى بطولات الموسم في لعبة الهوكي والتي ينظمها اتحاد الهوكي الجديد وانطلقت مبارياتها مساء الجمعة بملاعب المنتزه الوطني بالشارقة، بحضور خالد المدفع مساعد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد وعبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي وخالد مراد الأمين العام للاتحاد وفاطمة الرميثي نائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد خالد الظنحاني ومنذر المذكي وأحمد سعيد ومنى الشامسي.

عرض

وقدمت فرقة موسيقى شرطة الشارقة عرضاً من المقطوعات خلال مراسم حفل الافتتاح في وجود الفرق المشاركة ثم جرت مباريات اليوم الأول للبطولة وأسفرت نتائجها عن فوز دادا باي على اربيان هوكي 3-1 ونادي أبوظبي للهوكي على المتحدة 5-1 والنمور الهندية على اكس بيتر 6-4 ولاكنور على اسود لانكا 3-2، وتتواصل المباريات يومياً في ملاعب المنتزه الوطني حتى موعد الختام يوم 17 من الشهر الفضيل.

انتشار اللعبة

وعبر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن سعادته بحضور انطلاقة البطولة وقال إن تنظيم البطولة الأولى في الموسم يشكر عليه مجلس إدارة اتحاد اللعبة الجديد وهو اجتهاد يساهم في انتشار اللعبة، وتعتبر بداية طيبة لاتحاد اللعبة.

وأوضح أن تواجده في افتتاح البطولة الأولى للهوكي نابع في الأساس من ارتباطه بالرياضة عموماً وبجميع الألعاب، مشيراً إلى أن انتشار الهوكي في دولة الإمارات تتوفر فيه عناصر مهمة من أبرزها التنوع الذي تتميز به الإمارات في وجود عدد كبير من الجاليات، وهذا التنوع الكبير من الجاليات يحفز للاهتمام بكل الألعاب الرياضية.

تعاون

وأكد عبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي، سعادتهم بتنظيم أول بطولة رسمية للخماسي في لعبة الهوكي مع بداية عمل الاتحاد الجديد، مشيراً إلى أن منبع سعادتهم ليس فقط في كونها أول بطولة رسمية، بل في مشاركة عدد كبير من الفرق «16 فريقاً» ووسط اهتمام كبير من الهيئة العامة للرياضة، مشيراً للتعاون المثمر مع شرطة الشارقة، وقدم الشكر للواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة على متابعته وتوجيهاته بمشاركة فريق يمثل شرطة الشارقة، وقال إن هذا ليس غريباً عليه بصفته أحد الرياضيين المعروفين.

وقدم عبد الله الدح الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على تعاونه ودعمه اللوجستي في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن اتحاد الهوكي لا تتوفر له ملاعب خاصة به حالياً، ولكن بتعاون مجلس الشارقة الرياضي، توفرت الملاعب على وجه السرعة في المنتزه الوطني.

وأكد عبد الله الدح، على السير بخطوات ثابتة لتطوير اللعبة وانتشارها وتكوين فرق وطنية ينعكس إيجاباً على منتخبات وطنية قوية، وقال إن لعبة الهوكي لديها رواد كثر في الإمارات مثل سائر دول العالم، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيد من الاهتمام من خلال التواصل مع المدارس وتنظيم دورات تأهيلية للحكام والمدربين.

انسجام

وامتدح اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، حرص اتحاد الهوكي على تنظيم البطولة الأولى في الموسم رغم قصر الوقت من بعد تشكيل الاتحاد، وقال إن التنظيم يحسب لاتحاد اللعبة الذي يعمل في تناغم وانسجام واضح، وقال إن وصول عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقاً شيء مفرح ودليل على نجاح البطولة قبل أن تبدأ وخطوة مهمة في بداية مشوار عمل مجلس إدارة اتحاد الهوكي تدفع جميع الهيئات والدوائر للتعاون في تطوير وانتشار اللعبة.

مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حرصت على المشاركة بفريق شرطة الشارقة في أول بطولة، انطلاقاً من دورها المجتمعي والرياضي، مؤكداً حرصهم على دعم كل الاتحادات في برامجها للتطوير، وأثنى الزري على التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الهوكي مشيراً للتجانس والتفاهم بين العناصر التي تم اختيارها للدورة الجديدة.

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