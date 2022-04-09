الإمارات وقطر يتصدران «خليجية البادل تنس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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واصل منتخبنا الوطني للبادل تنس سلسلة انتصاراته في منافسات كأس الخليج للبادل دبي 2022، البطولة الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية الخليجية، التي تقام ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرمضانية، حيث تصدر المجموعة الثانية في منافسات الرجال بالعلامة الكاملة بعدما فاز على شقيقه الكويتي (3-0)، ففي المباراة الأولى تغلب محمد الجناحي وعبدالله العبدالله على علي حياة وداوود هشام بنتيجة 7-6 و6-2، وفي المباراة الثانية فاز عمر بهروزيان وعبدالله الأهلي على عبدالرحمن الوضاحي ومحمد عبدال بنتيجة 6-3 و7-5، وفي المباراة الثالثة فاز لاعبانا محمد النعيمي وفارس الجناحي على أحمد الربيع ونجيب الوضاحي في المجموعة الأولى 6-1، وبالانسحاب في المجموعة الثانية، ليضرب منتخبنا الوطني موعداً في نصف النهائي أمام شقيقه البحريني.

وضرب منتخب قطر موعداً في نصف النهائي أمام المنتخب الكويتي بعدما تصدر المجموعة الأولى عقب فوزه على منتخب البحرين بثلاث مباريات دون رد، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6-0 و6-2، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6-7 و7-6 و6-4، وانتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6-3 و6-3.

وفي منافسات السيدات يلتقي منتخبنا الوطني في نصف النهائي مع نظيره الكويتي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني الذي فاز أول من أمس على منتخب قطر بثلاث مباريات كاملة، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6-1 و6-1، وانتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6-4 و7-5.

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