نيكولاس وسبوتو بطلا «رأس الخيمة للتنس الشاطئية»

المصدر: الاعلام - دبي

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قاز الثنائي الفرنسي نيكولاس جيوناتي والايطالي ماتيو سبوتو بلقب النسخة الرابعة لبطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية والتي نظمها اتحاد التنس بعد فوزهما على الثنائي الايطالي دوريانو بيكاسيولي وديغو بوليتيناري بمجموعتين بنتيجة 6-1 في كل مجموعة،و احرز الثنائي المكون من الالمانية مارايكا بيج لماير والاسبانية ايفا فيرنانديز لقب السيدات بالفوز على الثنائي الايطاليتين غريتا غيوستي وفيرونيكا فيساني بمجموعتينبواقع 7 - 5 و 6 - 3.

أقيمت البطولة برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في راس الخيمة وتنظيم شركة ام باور للخدمات الرياضية واقيمت على شواطيء فندق ومنتجع هيلتون في رأس الخيمة وبلغت جوائزها نحو 30 الف دولار مما يجعلها اغلى بطولات التنس الشاطئية في الدولة.

وتوج أحمد عبد الملك نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات للتنس الفائزين،وعبر عن سعادته بنجاح البطولة وأشار غلى ان الامارات انها واجهة مميزة في التنس الشاطئية لما تتمتع به من شواطيء جميلة وبنى تحتية مميزة،وقال: الشراكة التي تجمع اتحاد التنس مع مختلف الجهات ومنها دائرة التنمية السياحية في راس الخيمة،ساهم باستمرار تطور اللعبة والنقلة النوعية التي تشهدها مؤكدا ان البطولات التي اقيمت في دبي ورأس الخيمة في وقت سابق ارست قواعد للتطور،ومنوها الى ان بناء منتخب قوي هو احد اهداف الاتحاد المستقبلية.

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