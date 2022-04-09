تهنئة دولية إلى بن ثعلوب باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رسالة تهنئة من ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بمناسبة احتفال الاتحاد الدولي باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام، والذي شارك فيه عدد من الاتحادات الأعضاء من أسرة اللعبة في مختلف قارات العالم، تزامناً مع يوم السلام العالمي، وأكد ماريوس في رسالته بأن شجرة السلام التي تم غرسها بمدينة زايد الرياضية في عاصمة دولة الإمارات (شجرة الغاف )،ساهمت في زيادة الوعي بدور الرياضة في مواجهة الكثير من التحديات وأبرزها التي يواجهها اللاجئون،مع ضمان حقوق هذه الفئات من المجتمع.

وثمنت الاتحادات الأعضاء جهود الاتحاد الدولي للجودو، مؤكدة أن الرياضة أداة فعالة لتعزيز وضمان حقوق هؤلاء اللاجئين، من خلال تشجيع الإدماج والتماسك الاجتماعي والرفاهية النفسية والاجتماعية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن نهج وخطوات القيادة الرشيدة في إمارات الخير والتسامح والسلام، تهدف لنشر الأمل وغرس بذرة الخير داخل وخارج الدولة، عبر الدعم الكبير الذي تقدمه لكل الأعمال الإنسانية، سواء عبر الرياضة، أو الأعمال الخيرية، دون تمييز لعرق أو دين أو جنسية، وذلك خلال مسيرة حافلة بالبذل والعطاء.

وكان اتحاد المصارعة والجودو أول اتحادات الجودو في العالم، التي استضافت عدداً من اللاجئين الرياضيين في بطولة أبو ظبي غراند سلام عام 2018 التي استضافتها أبوظبي،توالت بعدها مشاركتهم بالبطولات وكان آخرها في بطولة انطاليا التركية في أبريل الحالي.

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