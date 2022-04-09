مصر تفوز بفضية «الأيبيه» في مونديال المبارزة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت مصر على الميدالية الفضية لسيف المبارزة «الأيبيه» للفردي تحت 20 عاماً، في بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، والمقامة في مجمع حمدان الرياضي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحقق الفضية محمد ياسين بعد خسارته 13-15، في نهائي سيف المبارزة، أمام المجري كيشتيلي، الذي نال الذهبية، فيما حصل على الميداليتين البرونزيتين كل من البريطاني جيمس جيل والفرنسي لينو هيرلين فاسكيز.

وفي منافسات الشابات تحت 20 سنة، المسابقة نفسها فازت الأمريكية هاردي هوسيسيان بالميدالية الذهبية، بتغلبها في المباراة النهائية 15-10 على الإسرائيلية نيكول بيجين، التي نالت الفضية، بينما ذهبت الميداليتان البرونزيتان لكل من الأمريكية كتكي كتكار والتركية ألينا إرتورك.

وتوج الأبطال كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة، وعبدالمنعم إلهامي الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.

وحلت مصر في المركز التاسع في جدول ترتيب الميداليات بفضية وبرونزية، فيما عززت الولايات المتحدة صدارتها بوصولها إلى 5 ميداليات ذهبية وفضيتين و5 برونزيات، وحلت إيطاليا في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، وألمانيا في المركز الثالث بذهبية وفضيتين وبرونزية، وفرنسا بالمركز الرابع بذهبية وفضية و3 برونزيات، وتشارك اليابان والمجر المركز الخامس بذهبية وفضية وبرونزيتين لكل منهما.

وعبّر كيشتيلي عن فرحته بالفوز بذهبية سيف المبارزة «الأيبيه» للفردي، وقال: لا أستطيع أن أصدق الفوز بذهبية المونديال، كان مجرد حلم، وعليك أن تستمر في مطاردة أحلامك. وقالت هاردي هوسيسيان: أشعر بشعور رائع لتحقيق الذهب، وكان لدي الكثير من التوتر، لكني حافظت على هدوئي، وعرفت أنه يمكنني حصد المركز الأول، وسعيدة بختام قوي لعام صعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز