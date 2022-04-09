تتويج أسطوري لمنتخب الإمارات بلقب كأس العالم لهوكي الجليد

المصدر: وام

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واصل منتخب الإمارات لهوكي الجليد والمتوج بلقب كأس العالم المستوى الثالث " أ " للعبة، تحطيم الأرقام في البطولة التي أقيمت في لوكسمبورج خلال الفترة من 3 إلى 8 أبريل الحالي، بمشاركة خمسة منتخبات، حيث استطاع أن يحقق انجازا تاريخيا جديدا بالتتويج بجائزة أقوى خط هجوم وجائزة أقوى خط دفاع أيضا، بعدما سجل 41 هدفا واستقبل 11 هدفا.

وفي احتفالية أسطورية لن تنسى أقيمت مراسم التتويج مساء أمس "الجمعة" بحضور سعادة هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة، وخالد القبيسي مدير المنتخب، بالإضافة إلى الجهازين الإداري والفني المرافقين للبعثة، حيث تم تسليم كأس البطولة إلى جمعة محمد الظاهري قائد منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، واحتفل اللاعبون باللقب على منصة التتويج.

ولاقى خبر تتويج منتخبنا الوطني لهوكي الجليد بكأس العالم المستوى الثالث " ٱ " ردود أفعال ايجابية في الشارع الرياضي الإماراتي، حيث أن ما تحقق يمثل فخرا وانجازا تاريخيا يترجم ما وصلت اليه رياضة هوكي الجليد في الإمارات، وما حققه شبابها في البطولة العالمية.

وهنأ سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أبطال الإمارات على هذا الإنجاز التاريخي، كما هنأ سعادة عبدالمحسن الدوسري البعثة بهذا الانجاز العالمي الكبير، وانضم إليهما فهيد حمد فهيد رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي في تهنئة أبطال الإمارات على ما حققوه من إنجاز تاريخي، للرياضة الإماراتية والعربية.

يذكر أن المنتخب التركي حقق المركز الثاني لجائزة أقوى خط هجوم وكذلك أقوى خط دفاع بعد أن سجل 23 هدفا، واستقبل 22 هدفا، فيما جاء المنتخب التركمانستاني بالمركز الثالث بعدما سجل 17 هدفا واستقبل 23 هدفا.

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