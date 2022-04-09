«الشعفار جميرا» بطل الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تألق فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية في سباق الدراجات الهوائية، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها» بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة في 8 ألعاب هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي.

وحصل فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية على المركز الأول في فئة الفردي بواسطة دراجه المغربي هشام بنوزة الذي قطع مسافة السباق البالغة 71 كلم في زمن قدره 1:28:23.7 ساعة متقدماً على الجزائري عبد الرحمن المنصوري صاحب المركز الثاني في 1:28:25.34 ساعة، وجاء المغربي أنس العبدية من فريق الشعفار جميرا في المركز الثالث في 1:28:25.48 ساعة.

وضمن فئة كبار المواطنين والمقيمين لمسافة 30 كلم فاز خالد السويدي بالمركز الأول في زمن قدره 39:23.65 دقيقة، وحل عبد القادر رحماني في المركز الثاني في 39.23.78 دقيقة واحتل أندريه فيليجوين المركز الثالث في 39:23.96 دقيقة وفي منافسات السيدات لحساب الفئة نفسها فازت نيتيز لنتون بالمركز الأول في 47:21.03 دقيقة، والهولندية جوهانا يوبينك بالمركز الثاني في 1:33:02.40 ساعة والفلبينية ماريا أزيس بالمركز الثالث في 1:41:59.13 ساعة

أصحاب الهمم

وفي سباق فئة أصحاب الهمم (الدراجة اليدوية) مسافة 15 كلم، فاز عايض الأحبابي بالمركز الأول في 27:19.93 دقيقة، وجاء بدر عباس في المركز الثاني في 27:19.18 دقيقة وعبد الله يونس في المركز الثالث في 27:21.15 دقيقة.

وفي سباق فئة أصحاب الهمم (الدراجة المزدوجة) مسافة 15 كلم حصل عبد الله البستكي على المركز الأول في زمن قدره 45:11.57 دقيقة، وفاز عبد الرحمن أحمد بالمركز الثاني في 45:11.68 دقيقة وحقق محمد النقبي المركز الثالث في 52:40.08 دقيقة.

وضمن منافسات فئة أصحاب الهمم كذلك (دراجة الطريق) مسافة 15 كلم فاز عبد الله البلوشي بالمركز الأول في 22:12.71 دقيقة، وجاء ذياب المهيري في المركز الثاني محققاً زمناً قدره 22:12.94 دقيقة وحصل أحمد البدواوي على المركز الثالث في 22:13.08 دقيقة.

أداء رائع

وأكد أسامة الشعفار مؤسس الشعفار جميرا للدراجات الهوائية أن التتويج بلقب دورة ند الشبا الرياضية جاء ليؤكد النتائج المميزة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم في مختلف السباقات آخرها لقب بطولة آسيا للهواة في طاجيكستان، مشيراً إلى أن الفريق وضع الفوز بلقب دورة ند الشبا في مقدمة أولوياته نظراً لأهميتها ومكانتها، وقال:: استعد الفريق بشكل جيد للدورة خلال معسكر بمدينة دوشنبه في طاجيكستان ثم واصل تحضيراته في دبي ونجح في ترجمة هذه الاستعدادات الجيدة إلى أداء رائع وقوي طيلة مسار السباق وكنا جديرين بالمركز الأول.

وأكد الشعفار أن تألق فريقه تحقق بجدارة واستحقاق وأن الصعود على منصة التتويج ثمرة عمل متواصل وتخطيط، موضحاً أن فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية سيستمر في حصد النتائج الجيدة وسيبهر متابعيه بالمزيد من الإنجازات لأنه يعمل وفقاً لبرنامج واضح ويضم نخبة من الدراجين المميزين.

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