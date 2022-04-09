الأوزبكي يعقوبييف بطل الشطرنج الخاطف في «دولية الشارقة»

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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توّج الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف بلقب الشطرنج الخاطف ضمن بطولة الشارقة الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وحقق نادربيك يعقوبييف المركز الأول بـ 8 نقاط من 9 جولات، وجاء الأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو في المركز الثاني، والأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف ثالثاً، والأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ رابعاً.

وقام عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي بتكريم الفائزين بحضور إحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ووجه الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته ودعمه اللامحدود للنادي، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها 27 حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى باستقطابها لأفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم.

وكانت بطولة الشطرنج السريع اختتمت منافساتها الخميس الماضي حقق لقبها لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن متفوقاً على العديد من الأساتذة الدوليين الكبار.

وتعتبر بطولة الشارقة الدولية للشطرنج واحدة من أهم وأعرق بطولات الشطرنج السريع والخاطف على مستوى العالم في ظل مشاركة أفضل الأساتذة الدوليين الكبار، واللاعبين الدوليين، وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وشهدت البطولة هذا العام مشاركة كبار المصنفين في عالم اللعبة يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمخضرم الهولندي ايفان سوكولوف، والصربي ايغور ميلادينوفيتش، والكوبي وولتر أرنسيبيا، والأذري نايديتش أركاديتش، وبطلة العالم للسيدات انطوانيتا ستيفانوفا، وبطل العالم الأسبق للشباب وبطل أفريقيا المصري أحمد عدلي وبطلا العالم الحاليان للشباب الأوزبكيان نادربيك يعقوبييف وجواهر سينداروف والعديد من الأساتذة الدوليين الكبار.

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