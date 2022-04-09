«الرجبي» يفتتح «الآسيوية» بالفوز على تايلاند واستراليا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ منتخبنا الوطني الأول للرجبي للرجال مشواره في البطولة الآسيوية للسباعيات والتي تستضيفها تايلاند، على تايلاند B بنتيجة 28 - 5، وظهر منتخبنا بمستوى متميز رغم مشاركة بعض اللاعبين للمرة الأولى، ولكن حماسهم ورغبتهم القوية في تقديم مباراة جيدة قادهم للفوز وسط تساقط كثيف للأمطار وظروف جوية صعبة ولم يوفق المنتخب في مباراة سنغافورة وخسرها 7 - 19، وخسر شباب رديف المنتخب أمام تايلاند A، بنتيجة 14 - 15،واضطر مسؤولو البطولة لإيقاف المباريات بعد انتهاء مباراة المنتخب وتايلاند للرجال حفاظاً علي اللاعبين.

وفي منافسات السيدات فاز منتخب الإمارات على تايلاند بنتيجة 19 - 5، وعلى أستراليا بنتيجة 19 - 0

شهد افتتاح البطولة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وأشاد بالتنظيم المميز الذي قام به الاتحاد التايلاندي بالرغم من وجود تحديات كبيرة قبل انطلاق البطولة وأعرب عن أمنياته لكافة المنتخبات بالتوفيق في المحفل الآسيوي المتميز،وأبدى ارتياحه للمستوى الفني الذي شهدته مباريات اليوم الأول مشيداً بعزيمة لاعبي المنتخبات في إطار التنافس الشريف.

حافز

وأكد يوسف شاكر مساعد مدرب الإمارات أن الفوز على تايلاند حافز معنوي كبير للاعبين وحافز للمنافسة القوية سعياً لتحقيق كأس البطولة، وقال: كسبنا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل باهر

وعبر محمد سلطان الزعابي رئيس البعثة عن سعادته بالنتيجة التي حققها منتخب الرجال أمام تايلاند في ظروف مناخية صعبة خاصة وأن المنافس يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، وقال الفوز مهم ولكن الأهم كسب مجموعة من اللاعبين الشباب، سيكون لهم مستقبل باهر.

وأشار إلى أن أمل منتخبنا لرديف الرجال في التأهل لنصف النهائي مازال قائماً ويتحدد في مباراة الغد مع تايوان.

وأشادت فوزية فريدون رئيسة بعثة منتخب السيدات بنتائج منتخب السيدات في اليوم الأول،والمستوى الرائع الذي ظهرت به اللاعبات والروح العالية والصورة التي ظهر بها المنتخب وتمنت فوز المنتخب بكأس البطولة.

مواساة

تلقى اللاعب يوسف لشكري خبر رحيل والده بعد مباراة المنتخب وتايلاند، وقام الجهاز الفني واللاعبون بمواساته، وتقرر إبعاده عن المباريات المقبلة مراعاة لحالته النفسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز