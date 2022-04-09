الرئيس الصيني يشيد بنجاح "أولمبياد" و"بارالمبياد" بكين الشتويين

المصدر: البيان

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منح الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة صينيون آخرون، أمس الجمعة جوائز لممثلي الهيئات والمؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين بكين 2022.

وأشاد الرئيس الصيني خلال الكلمة التي ألقاها في المناسبة، بروح أولمبياد وبارالمبياد بكين الشتويين، وبمراعاة الصورة الكبيرة، والتحلي بالثقة والانفتاح، ومواجهة التحديات، والسعي نحو التميز وخلق مستقبل أفضل.

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