خورفكان وبلدية دبي يتصدران سلة الكراسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تغلب فريق بلدية دبي على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنتيجة 37 - 28 في منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، كما تغلب فريق نادي خورفكان للمعاقين على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بنتيجة 37 - 14، وفاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي على فريق مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 18 - 11، فيما فاز فريق نادي الثقة للمعاقين على فريق القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 38 - 24. وبذلك تصدر خورفكان للمعاقين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، تلاه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برصيد 3 نقاط، ونادي الثقة للمعاقين برصيد نقطتين، والقيادة العامة لشرطة دبي برصيد نقطتين، وتذيل دناتا للسفريات قائمة المجموعة، وفي المجموعة الثانية تصدر بلدية دبي قائمة الفرق برصيد 4 نقاط، تلاه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برصيد 3 نقاط، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي برصيد 3 نقاط، وحل فريقا مركز وريزيدانس البستان ودائرة المالية في المركزين الأخيرين برصيد نقطة واحدة.

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