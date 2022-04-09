فوز مثير لـ«سبايدر تيم» في الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تواصلت أمس مباريات الكرة الطائرة، وفاز سبايدر تيم على زعبيل (3 - 2) في مباراة مثيرة وإثارة، فبعد أن تقدم فريق سبايدر في النتيجة بفوزه بالشوطين الأول والثاني 25 - 19 و27 - 25 ، أدرك زعبيل الموقف وفاز بالشوطين الثالث والرابع 23 - 25 و25 - 27، ليؤجل الحسم في الشوط الخامس الذي جاء بدوره مثيراً قبل أن يتمكن سبايدر من العودة باستغلال أخطاء زعبيل والفوز 15 - 11.

وفاز فريق الجوارح في المباراة الأولى على الإمبراطور بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن سبايدر تيم

ودخل الجوارح بقوة إلى المباراة ونجح في الفوز بالشوط الأول بفارق 5 نقاط 25 - 20، لكنه خسر الشوط الثاني 18 - 25 قبل أن يعود وينتزع نتيجة الشوط الثالث 23 - 25، وعاد الإمبراطور ليفرض سيطرته على الشوط الرابع ويفوز به 25 - 22، ليحتكم الفريقان إلى شوط خامس تمكن على إثره الجوارح من خطف نتيجة المباراة بعد أن فاز به 15 - 8.

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