سالم عبدالرحمن بطل «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج سالم عبدالرحمن بلقب النسخة 27 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج التي اختتمت منافساتها أول من أمس، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 35 دولة. وتمكن سالم عبدالرحمن من انتزاع الصدارة بحصوله على 8 نقاط من 9 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وتمكن سالم من الفوز على مجموعة من اللاعبين الكبار يتقدمهم الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ والمخضرم الأذري الأستاذ الدولي الكبير نايديتش أركاديتش والأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو، وبتتويجه بطلاً تقدم سالم عبدالرحمن 20 نقطة في تصنيفه الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز