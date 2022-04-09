مواجهتان بنصف نهائي الكأس الغالية لليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام اليوم مباراتان في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، وتستضيف صالة راشد بن حمدان بنادي النصر مباراة شباب الأهلي مع الوصل، بينما يحل الشارقة والجزيرة ضيفين بالصالة البنفسجية بنادي العين.

ويقود الجزائري كمال عقاب «فرسان دبي» في مواجهة المدرب الوطني خالد أحمد، الذي يقود «الإمبراطور» .

ويتطلع الشارقة بقيادة مدربه الجديد القديم سفيان حيواني لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وختام الموسم بالرباعية في ظل كوكبة متجانسة من اللاعبين إلى جانب المحترفين، ويسعى الجزيرة لإحداث مفاجأة وإلحاق الهزيمة الأولى بفريق الشارقة.

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