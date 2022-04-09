إيطاليا وأمريكا تحصدان ذهب الشيش في مونديال المبارزة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فازت إيطاليا والولايات المتحدة بالميداليتين الذهبيتين في سلاح الشيش للفرق لفئة الناشئين، في سادس أيام بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2022، المقامة في مجمع حمدان الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وشارك في مسابقة الفرق 37 فريقاً في الناشئين، و32 فريقاً في الناشئات، وتوج منتخب إيطاليا بالميدالية الذهبية للناشئين، بفوزه في المباراة النهائية بنتيجة 45 - 28، على منتخب فرنسا الذي نال الفضية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب منتخب المجر، بعد فوزه على بولندا بنتيجة 45 - 41، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي منافسات الفرق للناشئات، فاز منتخب الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية بتغلبه في المباراة النهائية بنتيجة 45 - 33، على منتخب إيطاليا، الذي نال الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية لليابان، بتغلبها على منتخب أوكرانيا 45 - 42، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال الإيطالي داميانو دي فيرولي: الفوز بالذهب شعور رائع، وكنت أنتظر هذه اللحظة، أصبح لدينا ذكرى جميلة.

فيما قالت الأمريكية لورين سكرجس: شعور رائع ومدهش الفوز بالذهب مجدداً، وبعد يوم طويل مع بعض التقلبات، وكانت لدينا مواجهات قوية ضد السويد واليابان، واستطعنا السير على المسار الصحيح، وتوجنا جهودنا طوال 3 أيام متتالية بالميدالية الذهبية.

حضر البطولة وتكريم الأبطال عدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورؤساء الاتحادات والوفود، تقدمهم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة، وإيمانويل كاتسايداكيس رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، والدكتورة هدى المطروشي مدير البطولة الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، وعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.

إبهار

وأشاد عبدالمنعم الحسيني بالنجاح الفني والتنظيمي لمونديال المبارزة، وقال: الإمارات أبهرت العالم بهذا التنظيم مع مشاركة 102 دولة و1600 لاعب، والكل هنا سعيد بما يراه من نجاح فني وتنظيمي، وبما يراه من إمكانات كبيرة في الملاعب وإمكانات مجمع حمدان الرياضي، وأنا فخور والاتحاد الدولي للمبارزة بما حققته البطولة من نجاحات.

ترتيب

ومع نهاية منافسات اليوم الخامس، لا تزال الولايات المتحدة في صدارة جدول ميداليات مونديال المبارزة، بوصولها إلى رصيد 4 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، وصعدت إيطاليا إلى المركز الثاني برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وتراجعت ألمانيا إلى المركز الثالث، بذهبية و3 فضيات، وتراجعت اليابان إلى المركز الرابع، برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وجاءت فرنسا في المركز الخامس بذهبية وفضية وبرونزيتين، واحتلت أوزبكستان المركز السادس بذهبية وبرونزية، وجاءت كندا وهونغ كونغ في المركز السابع بذهبية لكل منهما، وحلت كوريا الجنوبية في المركز الثامن بفضية وبرونزيتين، والمجر في المركز التاسع بفضية وبرونزيتين، وبريطانيا في المركز العاشر بفضية وبرونزية، ورومانيا في المركز الحادي عشر بفضية، وتشاركت مصر وأوكرانيا وسنغافورة المركز الثاني عشر ببرونزية واحدة لكل منهم.

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