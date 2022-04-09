بداية قوية لمنتخبنا في «خليجية البادل تنس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حقق منتخبنا الوطني للبادل تنس بداية قوية في بطولة الخليج للبادل تنس المقامة حالياً ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه، بفوزه على نظيره العماني 3 - 0. ويقام الحدث سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها» بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة في 8 ألعاب، هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي.

وفاز منتخبنا بثلاث مباريات دون رد، حيث تغلب الثنائي فارس الجناحي وعمر بهروزيان على أحمد البرواني وعبدالله البرواني في المباراة لأولى 6 - 1 و6 - 0، وفاز الثنائي سعيد المري وعبدالله العبدالله على نبيل الشيباني ويونس رواحي في المباراة الثانية 6 - 1 و6 - 3، وتغلب أحمد الجناحي وعبدالله أهلي على أكثام الريامي وفواز المنذري في المباراة الثالثة 6 - 0 و6 - 0، كما فاز منتخب البحرين على منتخب المملكة العربية السعودية بمباراتين مقابل مباراة واحدة، جاءت تفاصيلها على النحو التالي، في المباراة الأولى فاز الأخضر السعودي 6 - 4 و6 - 1، وفي المباراة الثانية فاز منتخب البحرين بنتيجة 6 - 2 و6 - 2، فيما كانت نتيجة المباراة الثالثة لمصلحة السعودية 6 - 4 و7 - 6، كما تغلب منتخب الإمارات للسيدات على منتخب البحرين للسيدات بمباراتين مقابل مباراة واحدة، حيث كانت نتيجة المباراة الأولى 6 - 1 و6 - 3، ونتيجة المباراة الثانية 6 - 4 و4 - 6 و4 - 6، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 4 و6 - 2.

مستويات متطورة

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، أن منتخبنا الوطني حقق فوزاً مستحقاً، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات الخليجية استعدت جيداً للبطولة وقدمت حتى الآن مستويات قوية، وقال: هناك منتخبان قويان، هما الإمارات وقطر، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المستويات المتطورة التي ظهر عليها منتخبا الكويت والبحرين، حيث يملكان حظوظاً وافرة للمنافسة على اللقب أيضاً. ووجه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الشكر لعناصر منتخبنا الوطني على عروضهم القوية في المباراة، متمنياً لهم التوفيق في بقية المباريات.

فرصة

من جهته، أوضح سعيد المري، كابتن منتخبنا، أن البطولة الخليجية فرصة لمنتخبات المنطقة للوقوف على مستوياتها الفنية واكتساب الخبرة، مشيراً إلى أن المنتخب قدم أداءً قوياً أمام عمان بفضل تحضيراته الجيدة.

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