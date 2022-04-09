تعاون بين «الإمارات للتحكيم الرياضي» و«السويسرية للأعمال والإدارة»

المصدر: جنيف - وام

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بحث ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفريق عمل الكلية السويسرية للأعمال والإدارة في جنيف، أفضل الممارسات وسبل تعزيز التعاون في المجال الرياضي بين الطرفين، وذلك خلال زيارته للكلية التي استمرت يومين، وأعرب فريق عمل الكلية السويسرية عن تقديره للجهد الذي قام به مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال العامين الماضيين، مؤكداً استعداده لدعم وتطوير المركز من خلال الخبرات وفرق العمل المتخصصة.

وتأتي الزيارة استكمالاً للحراك الملموس على كافة الأصعدة من خلال ما يقدمه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من مبادرات وبرامج تستهدف الارتقاء بمستوى التحكيم الرياضي في الدولة وتبني آليات عمل واستراتيجيات غير تقليدية لخدمة مسيرة المركز في تحقيق العدالة بكافة المنازعات الرياضية.

تفعيل

وأكد ضرار بالهول الفلاسي أن تفعيل كافة الشراكات والتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة بطبيعة عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من ضمن أولويات استراتيجية التطوير في المركز، مشيراً إلى أن المركز يسعى في كل شراكاته واتفاقياته إلى الوقوف على أفضل السبل التي تعزز دوره جهة حصرية للفصل في المنازعات الرياضية بالدولة، وأن الزيارة للكلية السويسرية تحظى بأهمية كبرى، نظراً لتوافق استراتيجية عمل الكلية السويسرية وموادها العلمية مع المحكمة الدولية للتحكيم الرياضية «كاس»، وهو الأمر الذي يعني الكثير للمركز.

وأوضح بالهول أن الكلية السويسرية ستقوم بإعداد الميثاق الأخلاقي للموفقين والمحكمين بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عقد دورات تدريبية للمحكمين تحت إشراف الكلية.

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