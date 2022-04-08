صفية الصايغ قائد منتخبنا للدراجات للسيدات تنضم إلى فريق "الإمارات ADQ" للمحترفين

المصدر: وام

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أعلنت صفية الصائغ قائد منتخب الإمارات للدراجات للسيدات انضمامها رسميا إلى فريق "الإمارات ADQ" للدراجات لتصبح أول إماراتية وعربية تنضم إلى فريق دراجات للمحترفين، في خطوة جديدة نحو مشوارها للمنافسة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب في اللعبة حيث تخوض تجربتها الجديد بداية من يونيو المقبل في أوروبا.

وكانت صفية الصايغ نالت الميدالية البرونزية الآسيوية خلال مشاركتها في البطولة الآسيوية للدراجات والتي أقيمت الشهر الماضي طاجيكستان، والتي تعد أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، حيث حققتها في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاما.

وأعربت الصايغ في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن سعادتها بما حققته خلال الفترة الماضية بعد حصولها على الميدالية البرونزية التاريخيه، مؤكدة أن هذا الانجاز دافع كبير لها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انضمامها رسميا إلى فريق المحترفين "الإمارات ADQ".

وقالت " ما تحقق خلال الفترة الماضية من انجاز جاء بعد مجهود عمل كبير ومتواصل خلال الفترة الماضية وبدعم من الفريق الجديد للوصول لأعلى جاهزية،حيث أواصل التدريبات اليومية حاليا استعدادا للفترة المقبلة".

وعن آلية تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 أوضحت انها وقعت عقدا مع اللجنة الأولمبية الوطنية خلال شهر اكتوبر الماضية بشأن هذا الأمر، وان انضمامها إلى فريق المحترفين" الإمارات ADQ" والذي يشارك تحت مظلة الاتحاد الدولي، سيكون للأمر الدور الكبير في توسيع قاعدة المشاركات الخارجية من أجل جمع أكبر عدد من النقاط تمهيدا للتأهل.

وفيما يتعلق باستحقاقاتها خلال الفترة المقبلة قالت قائد منتخب الإمارات للدراجات للسيدات انها تستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب والتي ستقام بمصر عقب شهر رمضان المبارك، يليها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت منتصف شهر مايو المقبل.

وأكدت الصايغ انها عقب المشاركات العربية ستتوجه إلى أوروبا من أجل المشاركة مع فريقها الجديد خلال الفترة من أول يونيو المقبل وحتى شهر أغسطس في أول تجربة احترافية لها، لافته إلى انها تسعى في الوقت نفسها لرفع تصنيفها الدولي حتى تحل رقم 222 عالميا، الأمر الذي يتطلب مزيد من الجهد لتحقيق مركز أفضل.

يذكر أن صفية الصايغ حققت 10 ميداليات ملونة في خلال مشاركتها بالبطولة العربية التي أقيمت في مصر العام الماضي حيث تنوعت الميداليات ما بين ذهبية واحدة وتسع فضيات.

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