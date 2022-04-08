الفجيرة في اجتماع «دولي الرياضات البحرية»

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

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غادر أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية العاصمة الهولندية أمستردام لحضور فعاليات الاجتماعات نصف السنوية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية ويشارك أحمد إبراهيم بصفته رئيس برنامج تطوير الشباب والناشئين بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية وعضو لجنة الكمنوف بالاتحاد الدولي.

الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تعقد بصورة منتظمة لمناقشة خطط وبرامج لجان الاتحاد وآلية تطوير عملها مع رفع التقارير الدورية لرؤساء لجان الاتحاد للمكتب التنفيذي بالاتحاد.

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