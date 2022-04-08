«الإمارات للدراجات» ثالثاً في «الباسك»

المصدر: مدريد - وام

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أحرز الإيطالي دييجو أوليسي من فريق الإمارات للدراجات الهوائية المركز الثالث في المرحلة الرابعة من جولة إقليم الباسك،بفارق ضئيل عن منافسيه داني مارتينيز من فريق (إينيوس-غرينادييرز) الذي حل أولاً، وجوليان ألافيليبه من فريق (كويك ستيب ألفا فينيل) الذي حل ثانياً،وأقيم سباق سرعة جبلي شاق في ختام المرحلة التي أقيمت على مسار بطول 180كم انطلاقاً من فيتوريا وصولاً إلى زاموديو.

قال دييجو أوليسي: أشكر زملائي في الفريق على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإيصالي إلى سباق السرعة النهائي، فبفضل دعمهم كنت قريباً جداً من الفوز بالمركز الأول.

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