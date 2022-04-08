3 مباريات لمنتخب الرجبي في افتتاح «الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق صباح السبت بمدينة بوكيت بتايلاند منافسات البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تمتد حتى 10 الجاري، ويلعب منتخب الإمارات للرجال 3 مباريات في انطلاقة التصفيات أمام سنغافورة وتايلاند وبنغلاديش، فيما يواجه منتخبنا للسيدات تايلاند وأستراليا، ويلعب في اليوم التالي مع سنغافورة.

ووصلت بعثة الإمارات للرجبي للرجال والسيدات مساء الخميس إلى مدينة بوكيت برئاسة محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، وفوزية فريدون عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة أبولو برليني المدير الفني، ويوسف شاكر، ودورانت جربر، مساعدي المدرب، بالإضافة إلى مدربة السيدات فيلادلفيا أولاندو، ونزار مهران إدارياً للبعثة، و24 لاعباً ولاعبة. وتعذر سفر اللاعب مبارك المنصوري لأسباب تتعلق بعمله، وفور وصول الفريق تم إجراء فحوصات «كوفيد 19» لكافة أفراد البعثة، وتم التأكد من سلامة الجميع، وأجرى المنتخب حصة تدريبية وسط تساقط الأمطار.

وعبّر اللاعب ماجد البلوشي عن تفاؤله بإمكانية إحراز اللقب، وقال: «تدربنا بجدية، ونعد الجميع بالمنافسة على اللقب وإحراز أولى البطولات القارية بالموسم الحالي». وأكدت اللاعبة فرح العزري أهمية البطولة، وقالت: «انسحاب بعض الفرق الكبيرة للسيدات جراء الإجراءات الاحترازية يعزز من فرصتنا للمنافسة على لقبها، ونتمنى إسعاد الجميع».

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