سالم عبدالرحمن بطل «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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توّج سالم عبدالرحمن بلقب النسخة 27 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج التي اختتمت منافساتها أول من أمس، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وتمكن سالم عبدالرحمن من انتزاع الصدارة بحصوله على 8 نقاط من 9 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وتمكن سالم من الفوز على مجموعة من اللاعبين الكبار يتقدمهم الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ والمخضرم الأذري الأستاذ الدولي الكبير نايديتش أركاديتش والأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو، وبتتويجه بطلاً لدولية الشارقة للشطرنج تقدم سالم عبدالرحمن 20 نقطة في تصنيفه الدولي.

وجاء المصري أحمد عدلي بطل العالم الأسبق للشباب وبطل أفريقيا الأستاذ الدولي الكبير في المركز الثاني، والأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف بالمركز الثالث، والأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني في المركز الرابع والمخضرم الهولندي الأستاذ الدولي الكبير ايفان سوكولوف بالمركز الخامس.

وشهد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حفل ختام البطولة وتكريم الفائزين بحضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج والمهندس وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد.

نجاح تنظيمي

وأعرب عمران عبدالله النعيمي عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي حققته البطولة في نسختها الـ27، وبتتويج لاعب النادي سالم عبدالرحمن بالمركز الأول متفوقاً على ثلّة من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار القادمين من مدارس شطرنجية عالمية، مشيراً إلى أن «الفتى الذهبي» حقق طوال مسيرته العديد من الإنجازات، وواصل تألقه بالتقدم في التصنيف العالمي.

وأكد النعيمي أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يسخر الإمكانات كافة الممكنة لإعداده على أعلى مستوى من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية وفق خطة أكاديمية مدروسة، وأضاف: يسعى النادي للوصول إلى منصات التتويج العالمية دائماً من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي بما يسهم في تطور الشطرنج الإماراتي.

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